Царьград

3 314 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Вводить статью ЗА САБОТАЖ и сажать чиновников. А таможне установить нормативы времени оформления и перевоза гуманитар...Хватит тормозить ...
  • Галина Светлая
    Сволочь фашистская. Будет тебе  45  ый   ..Захлебнешься в соплях, тварь.Шольц выступил пр...
  • роман романыч
    значит идет  саботажХватит тормозить ...

Какой сегодня праздник – на календаре 19 апреля

Какой сегодня праздник – на календаре 19 апреля

19 апреля 2022 года второй день Страстной недели - народно-христианский праздник Великий вторник.  В этот в храмах проходят богослужения: утреня, великопостные часы с чтением Евангелия, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, великое повечерие.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх