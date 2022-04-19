Какой сегодня праздник – на календаре 19 апреля

19 апреля 2022 года второй день Страстной недели - народно-христианский праздник Великий вторник. В этот в храмах проходят богослужения: утреня, великопостные часы с чтением Евангелия, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, великое повечерие.
19 апреля 2022 года второй день Страстной недели - народно-христианский праздник Великий вторник. В этот в храмах проходят богослужения: утреня, великопостные часы с чтением Евангелия, вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, великое повечерие.
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