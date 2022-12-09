Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

89 подписчиков

Форвард «Торонто» Ник Робертсон выбыл на долгий срок из-за травмы плеча

Форвард «Торонто» Ник Робертсон выбыл на долгий срок из-за травмы плеча. Игрок получил травму после силового приема защитника «Лос-Анджелеса» Мэтта Роя в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх