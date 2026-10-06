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Царьград

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Министерство ЖКХ Подмосковья выпустило 4 901 специалиста в 2023 году

Министерство ЖКХ Подмосковья выпустило 4 901 специалиста в 2023 году

В 2023 году Учебно-курсовой комбинат ЖКХ Московской области выпустил 4 901 специалиста. Министр Кирилл Григорьев подчеркнул важность цифровизации и клиентоцентричности в обучении.

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