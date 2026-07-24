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Царьград

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Жителя Архангельска задержали за насилие анд 12-летней девочкой

Жителя Архангельска задержали за насилие анд 12-летней девочкой

В Архангельске задержали подозреваемого в насильственных действиях над девочкойВ Архангельске задержали 33-летнего мужчину, который подозревается в совершении действия сексуального характера в отношении 12-летней девочки.

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