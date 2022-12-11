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Карлос Алькарас: «Я бы хотел быть как Швентек, не терять первое место в рейтинге. Но мне кажется, это почти невозможно»

Первая ракетка мира Карлос Алькарас рассказал, как отреагировал на победу на US Open. «Для меня это мечта.

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