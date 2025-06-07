Названы главные правила защиты кожи от солнца

Чтобы снизить риск меланомы, нужно избегать прямых солнечных лучей и защищаться от них, заявила кандидат медицинских наук, врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, дерматолог и руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Каринэ Варданян.
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