Названы главные правила защиты кожи от солнца

Будь в курсе✴

Чтобы снизить риск меланомы, нужно избегать прямых солнечных лучей и защищаться от них, заявила кандидат медицинских наук, врач высшей категории, аллерголог-иммунолог, дерматолог и руководитель отделения аллергологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Каринэ Варданян.