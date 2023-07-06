Провокатор и сотрудник иноагента Милашина, получившая по голове в Чечне за многократную ложь о чеченцах, 10 лет назад была обласкана США

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YYYYYYY XXXXXXX

Интересно, а почему они не на нарах? Просто нет политической воли, корабль без ветрил! Какой то египтянин в Ульяновске? глумится над кораном, эта маромойка в Чечне, лошадина и её охеревшая тувинка изголяются, как могут, а у нас ни хрена это не пресекается, где государственная власть?А? Где?