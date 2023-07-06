Провокатор и сотрудник иноагента Милашина, получившая по голове в Чечне за многократную ложь о чеченцах, 10 лет назад была обласкана США

Юрий Кот В Чечне неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые явно с целью провокации прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.
Юрий Кот В Чечне неизвестные напали на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые явно с целью провокации прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева.
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