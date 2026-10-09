Певица Пелагея рассказала о своем жутком разводе

40-летняя певица Пелагея дала редкое и откровенное интервью Лауре Джугелия, в котором подробно рассказала о пережитом разводе с хоккеистом Иваном Телегиным и изматывающих судебных тяжбах.
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