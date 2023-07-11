ТАНКИ ИДУТ НА МОСКВУ, А РОСТОВ ПЕРЕХОДИТ УКРАИНЕ: ИНОСТРАНЦЫ ПЕРВЫМИ УЗНАЛИ "ПРАВДУ"

Медвежий угол

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ФОТО: VOLODYMYR NIKITENKO/SHUTTERSTОСK.СОM АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Вы живёте своей повседневной жизнью и не замечаете, как мимо вас круглосуточно ездят чёрные "воронки", увозя в застенки неугодных власти людей.

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Фарид Сабиров
Идиотизм как робщут медики практически не лечиться. Есть только один способ палата номер 6. Но столько оно не вместит.
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