Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна, забившего гол «Депортиво»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо объяснил, почему поставил Арсена Захаряна на позицию ложной девятки в матче 8-го тура Ла Лиги против «Депортиво» (Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо объяснил, почему поставил Арсена Захаряна на позицию ложной девятки в матче 8-го тура Ла Лиги против «Депортиво» (3:2).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Германии две па...
- В Германии две па...
- Кураньи — об Овеч...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым