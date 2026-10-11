Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна, забившего гол «Депортиво»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо объяснил, почему поставил Арсена Захаряна на позицию ложной девятки в матче 8-го тура Ла Лиги против «Депортиво» (Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо объяснил, почему поставил Арсена Захаряна на позицию ложной девятки в матче 8-го тура Ла Лиги против «Депортиво» (3:2).