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Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна, забившего гол «Депортиво»

Тренер «Реала Сосьедад» оценил игру Захаряна, забившего гол «Депортиво»

Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо объяснил, почему поставил Арсена Захаряна на позицию ложной девятки в матче 8-го тура Ла Лиги против «Депортиво» (Главный тренер «Реала Сосьедад» Пеллегрино Матараццо объяснил, почему поставил Арсена Захаряна на позицию ложной девятки в матче 8-го тура Ла Лиги против «Депортиво» (3:2).

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