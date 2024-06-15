NYT нашла в новом соглашении США и Украины "лазейку для Трампа"

Утверждается, что Вашингтон при желании может в одностороннем порядке расторгнуть договор с КиевомНа этой недели США и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности, в котором американская сторона выражает готовность в течение следующих 10 лет обучать украинских военных и расширять обмен разведданными.
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