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Zero Hedge

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US Savings Rate Tumbles Despite Lowest Jobless Claims Data In 57 Years

US Savings Rate Tumbles Despite Lowest Jobless Claims Data In 57 Years

US Savings Rate Tumbles Despite Lowest Jobless Claims Data In 57 Years The number of Americans filing for unemployment benefits remained near its lowest levels since 1969 last week at just 197k (below the 200k exp).

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