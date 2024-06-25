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Евросоюз ввёл санкции против ростовского НИИ "Градиент"

Евросоюз ввёл санкции против ростовского НИИ "Градиент"

В ЕС посчитали, что он производит оборудование для Вооружённых сил России.Научно-исследовательские институт "Градиент", который находится в Ростове, попал под новый, 14-й пакет санкций ЕС.

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