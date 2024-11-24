Юрий Подоляка рассказал о Южно-Кураховском котле: бои за Новоивановку, Погребки и Боровское, последние новости СВО на 24.11.2024

Юрий Подоляка – свежие сводки из зоны СВО на сегодня, 24.11.2024. Российские войска продолжают развивать успехи на Южно-Кураховском направлении, где части ВСУ оказались в окружении, а прорыв к хутору Романовка создал угрозу их полной ликвидации.