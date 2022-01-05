2 пакистанских солдата убиты в столкновении с боевиками в округе Танк

В результате тяжелого столкновения с боевиками погибли 2 солдата вооруженных сил Пакистана. Военные в среду провели две отдельные разведывательные операции по обнаружению и разоружению террористов в округе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва и поселке Кот-Кили в Южном Вазиристане.