Контрафронт

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2 пакистанских солдата убиты в столкновении с боевиками в округе Танк

2 пакистанских солдата убиты в столкновении с боевиками в округе Танк

В результате тяжелого столкновения с боевиками погибли 2 солдата вооруженных сил Пакистана. Военные в среду провели две отдельные разведывательные операции по обнаружению и разоружению террористов в округе Танк провинции Хайбер-Пахтунхва и поселке Кот-Кили в Южном Вазиристане.

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