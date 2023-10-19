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Граждане РФ готовы считать себя старыми при достижении возраста 70 лет

Граждане РФ готовы считать себя старыми при достижении возраста 70 лет

Большинство граждан России считает, что человек становится старым при достижении возраста семидесяти лет, показали результаты опроса, проведенного совместно Федеральным научно-исследовательским социологическим центром РА и МГУ имени Ломоносова, сообщает 19 октября РБК.

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