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Песков: для РФ лучше, если во Франции победят сторонники реставрации отношений

Песков: для РФ лучше, если во Франции победят сторонники реставрации отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги парламентских выборов во Франции, заявил, что для Москвы было бы лучше, если бы победили те политические силы, которые являются сторонниками усилий по реставрации российско-французских отношений.

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