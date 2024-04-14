Лагеря «Ветерок» и «Юбилейный» в этом году вновь не примут детей на каникулы

В летний сезон 2024 года принимать детей на отдых и оздоровление на территории Орловской области будут 268 оздоровительных учреждений, включая 8 загородных оздоровительных лагерей, санаторий «Орловчанка» и 259 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных и некоммерческих организаций.