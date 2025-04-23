Роспотребнадзор: в нескольких кремах La Roche-Posay обнаружен бензол

В составе кремов Effaclar Duo+M фирмы La Roche-Posay, продающихся на одном из маркетплейсов, обнаружен ядовитый канцероген бензол, следует из ответа Роспотребнадзора на запрос председателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергея Леонова.