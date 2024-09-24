Жуткая авария произошла сегодня вечером в районе хутора Черкесовского. По неподтвержденной информации есть погибшие.
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Жуткая авария произошла сегодня вечером в районе хутора Черкесовского. По неподтвержденной информации есть погибшие.