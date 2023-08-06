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Офицер Макгрегор: Зеленский в ярости от того, что США отказались взять Украину под ядерный зонтик

Офицер Макгрегор: Зеленский в ярости от того, что США отказались взять Украину под ядерный зонтик

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, выступил с интервью на YouTube-канале London Real и сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский искренне верил США, которые собирались предоставить незалежной «ядерный зонтик».

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