Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, выступил с интервью на YouTube-канале London Real и сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский искренне верил США, которые собирались предоставить незалежной «ядерный зонтик».
Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор, выступил с интервью на YouTube-канале London Real и сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский искренне верил США, которые собирались предоставить незалежной «ядерный зонтик».
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