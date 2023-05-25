American Conservative: Зеленского понизили до уровня главного сборщика пожертвований?

Обозреватель издания American Conservative Брэдли Делвин написал, что президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной из-за Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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