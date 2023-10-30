Шойгу: ВСУ за время контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военных

Вооруженные силы Украины за время контрнаступления потеряли свыше 90 тысяч военных. Соответствующее заявление, как передает ТАСС, выступая на X Сяншаньском форуме по безопасности, сделал руководитель министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.