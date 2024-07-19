Специалист Тяжельников: разогретые на солнце люди могут потерять сознание

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предостерегает от опасностей, связанных с недостаточным осознанием рисков поведения на пляже и у водоемов.
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