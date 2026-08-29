Страна и люди
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Страна и люди

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"Остальные терпели": в Петербурге пьяный мигрант устроил курилку в автобусе, а пассажиры сделали вид, что так и надо

"Остальные терпели": в Петербурге пьяный мигрант устроил курилку в автобусе, а пассажиры сделали вид, что так и надо

Русский Колоколъ В Петербурге в одном из рейсовых автобусов мигрант запрыгнул в салон, плюхнулся на сиденье, закурил и принялся дымить на весь салон.

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