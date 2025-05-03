У Трампа уже подсчитывают барыши от ресурсной сделки с Украиной

Политнавигатор Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала NewsNation заявил, что подписанное сегодня соглашение с Украиной о полезных ископаемых обещает США барыши, значительно превышающие вложенные средства.
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