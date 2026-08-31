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«Он никогда не переставал её любить»: друг Майкла Джексона раскрыл детали отношений с Лизой Мари Пресли

Майкл Джексон до конца жизни сохранял тёплые чувства к Лизе Мари Пресли. По словам близкого к певцу человека, артист считал первую жену родственной душой, а привязанность к ней так и не исчезла.

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