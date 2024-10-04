В Госдуме рассматривают письмо с требованием отправить депутата Парфенова на СВО

Комиссия Государственной думы по вопросам депутатской этики рассматривает обращение Общероссийского общественного движения «Ветераны России» с требованием наказать депутата КПРФ Дениса Парфенова за аморальное поведение отправкой на фронт для участия в спецоперации по защите Донбасса.