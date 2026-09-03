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За рулем

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Эти автоновинки появились в России в августе

Эти автоновинки появились в России в августе

Август 2026 года выдался богатым на автомобильные премьеры в статистике ГИБДД – российские дороги официально пополнились 16 моделями, которых здесь раньше не видели.

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