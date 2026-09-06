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Кто не хочет выходить на позиции ВСУ, оставляет свою карточку командиру #Мамаявпорядке

Кто не хочет выходить на позиции ВСУ, оставляет свою карточку командиру #Мамаявпорядке

Пленный украинский военнослужащий в рамках проекта «Мама, я в порядке» рассказал, что военнослужащие, не желавшие выходить на позиции, передавали свои банковские карты командиру.

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