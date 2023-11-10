Как работает мозг при обсессивно-компульсивном расстройстве

В исследовании, проведенном на базе Университета Нового Южного Уэльса, группа ученых определила, что подростки с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) испытывали трудности в принятии решений и контроле поведения из-за аномальной активности в передней доле мозга, а именно – в орбитофронтальной коре.