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HR-специалист Ветерков: страх смены работы связан с потерей комфорта

HR-специалист Ветерков: страх смены работы связан с потерей комфорта

Заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков рассказал, что страх смены работы часто связан с нежеланием выходить из зоны комфорта и сталкиваться с неопределённостью.

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