День биографа отмечают 16 мая 2024 года Виктория ХаржевскаяЕжегодно 16 мая отмечается День биографа. Дата этого праздника не случайна, ведь именно в этот день в 1763 году в Лондоне встретились два выдающихся людей — Самюэль Джонсон и Джеймс Босуэлл.
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