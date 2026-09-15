Сальвини допустил возвращение Италии к закупкам газа из России

Италия может вернуться к закупкам российского природного газа после урегулирования украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- За что раскритико...
- За что раскритико...
- Без США Украины н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым