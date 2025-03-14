Разгром группировки ВСУ в Курской области запустил для главы киевского режима Владимира Зеленского обратный отсчет, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, 14 марта сообщает РИА Новости.
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