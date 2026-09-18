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Ожирение и гормональный дисбаланс: чем опасна магазинная колбаса

Ожирение и гормональный дисбаланс: чем опасна магазинная колбаса

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Магазинная колбаса содержит критически мало качественного белка и может способствовать развитию нарушений метаболизма, поэтому ее не следует рассматривать как полноценную замену мяса.

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