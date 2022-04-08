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  • Мария
    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Опрос: Существует ли равноправие между женщинами и мужчинами?

Петрозаводчане по-разному смотрят на модель семьи Исторически на протяжении веков сложилось, что на женщинах лежит основная ответственность за ведение домашнего очага и уход за детьми, а мужчине выделена роль кормильца семьи, обеспечение дохода.

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