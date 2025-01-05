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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Проворов сделал 3 передачи в матче с «Сент-Луисом» и стал 3-й звездой. У него 3+15 в 40 играх в сезоне

Защитник «Коламбуса» трижды ассистировал партнерам в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Блюз» (6:4).  Это второй ассистентский хет-трик 27-летнего россиянина в лиге и первый с 2017 года.

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