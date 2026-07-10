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Дмитрий Губерниев: «В этом сезоне никакого дополнительного допуска лыжников не будет. Будем радоваться хотя бы за Коростелева и Непряеву»

Дмитрий Губерниев считает, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в новом сезоне допустит из российских лыжников только Савелия Коростелева и Дарью Непряеву.

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