Россияне оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 60 тысяч рублей

Как сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса «СберНПФ», ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей и достигли уровня в 59,2 тысячи (в 2020-м граждане РФ называли сумму в 49,6 тысячи рублей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии