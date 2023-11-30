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Россияне оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 60 тысяч рублей

Россияне оценили необходимый для достойной жизни размер пенсии в 60 тысяч рублей

Как сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса «СберНПФ», ожидания россиян от желаемой для обеспечения достойной жизни пенсии выросли на 10 тысяч рублей и достигли уровня в 59,2 тысячи (в 2020-м граждане РФ называли сумму в 49,6 тысячи рублей).

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