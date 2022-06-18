Монтян: британцы стали выгонять на улицу украинских беженцев

Блогер и юрист Татьяна Монтян рассказала, как британцы стали поступать с надоевшими беженцами. Украинцы, ранее нашедшие приют в Британии по госпрограмме Homesfor Ukraine, всё чаще остаются без крова, поскольку хозяева начали выставлять их на улицу.