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Монтян: британцы стали выгонять на улицу украинских беженцев

Монтян: британцы стали выгонять на улицу украинских беженцев

Блогер и юрист Татьяна Монтян рассказала, как британцы стали поступать с надоевшими беженцами. Украинцы, ранее нашедшие приют в Британии по госпрограмме Homesfor Ukraine, всё чаще остаются без крова, поскольку хозяева начали выставлять их на улицу.

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