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Царьград

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Помощь Украине на $500 млн на фоне пожаров в Калифорнии: мнения разделились.

Помощь Украине на $500 млн на фоне пожаров в Калифорнии: мнения разделились.

Украинская журналистка Панченко отреагировала на помощь США Украине в 500 млн долларов, интересуясь мнением калифорнийцев, страдающих от пожаров.

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