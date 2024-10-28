9 прилипчивых зарубежных песен 90-х, которые до сих пор крутятся у нас в голове

Какие иностранные песни 90-х очень сложно выкинуть из головы? В 90-е годы эти европейские и мировые хиты у нас в России звучали буквально из каждого динамика в ларьках, автомагнитолах, соседском магнитофоне и на дискотеках.
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