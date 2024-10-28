НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дзен Дневник

4 подписчика

9 прилипчивых зарубежных песен 90-х, которые до сих пор крутятся у нас в голове

9 прилипчивых зарубежных песен 90-х, которые до сих пор крутятся у нас в голове

Какие иностранные песни 90-х очень сложно выкинуть из головы? В 90-е годы эти европейские и мировые хиты у нас в России звучали буквально из каждого динамика в ларьках, автомагнитолах, соседском магнитофоне и на дискотеках.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх