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Аксенов: если танкеры не поднять со дна, большая часть мазута вытечет летом

Аксенов: если танкеры не поднять со дна, большая часть мазута вытечет летом

Если до лета не принять глобальных решений по подъему со дна Черного моря двух танкеров, потерпевших крушение в декабре и приведших к загрязнению территорий мазутом, то значительная часть мазута может также вытечь во время курортного сезона.

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