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Глава Еврокомиссии считает дефолт в России «вопросом времени»

Глава Еврокомиссии считает дефолт в России «вопросом времени»

«Санкции с каждой неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт в Россию рухнул на 70 процентов.

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Комментарии
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Andrej Schneider
Дефолт европы наступит гораздо раньше чем России. Запас прочности России много больше, чем у всей европы с Америкой вместе. Если уж после введения таких санкций стояли,  показали рост экономики.. а вот если Россия  ответит по полной, это крах всей европы.
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1 г.
ЕБ
Евгений Бут
Во нормально! Украли деньги России и говорят о дефолте! Это уже настоящий грабеж! В голове не укладывается! Маразм!
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1 г.

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