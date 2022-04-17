«Санкции с каждой неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт в Россию рухнул на 70 процентов.
Глава Еврокомиссии считает дефолт в России «вопросом времени»
Комментарии
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Andrej Schneider
Дефолт европы наступит гораздо раньше чем России. Запас прочности России много больше, чем у всей европы с Америкой вместе. Если уж после введения таких санкций стояли, показали рост экономики.. а вот если Россия ответит по полной, это крах всей европы.
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ЕБ
Евгений Бут
Во нормально! Украли деньги России и говорят о дефолте! Это уже настоящий грабеж! В голове не укладывается! Маразм!
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