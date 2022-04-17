Глава Еврокомиссии считает дефолт в России «вопросом времени»

Andrej Schneider

Дефолт европы наступит гораздо раньше чем России. Запас прочности России много больше, чем у всей европы с Америкой вместе. Если уж после введения таких санкций стояли, показали рост экономики.. а вот если Россия ответит по полной, это крах всей европы.