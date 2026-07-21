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ДумаТВ

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Панеш предложил начислять женщинам пенсионные баллы за каждого ребенка

Панеш предложил начислять женщинам пенсионные баллы за каждого ребенка

В пенсионном законодательстве необходимо закрепить начисление женщинам дополнительных баллов за каждого рожденного ребенка, например, 3 балла за первого, 5 баллов за второго, 7 баллов за третьего и 10 баллов за четвертого и каждого последующего.

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