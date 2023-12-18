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Врачи назвали три продукта, делающие кровь "жирной"

Врачи назвали три продукта, делающие кровь "жирной"

Употребление некоторых популярных продуктов, которые часто присутствуют на столе в большом количестве, связано с чрезмерной нагрузкой на организм и возможным нарушением обмена веществ, пишет Pronews со ссылкой на специалистов .

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