Jaguar Land Rover и Exeed заключили стратегическое партнерство для разработки электрических и гибридных платформ

Jaguar Land Rover (JLR), крупнейший в мире производитель автомобилей премиум-класса, заключил стратегическое партнерство с китайским автопроизводителем Chery, чтобы использовать две его платформы для производства собственных автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии