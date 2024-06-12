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Jaguar Land Rover и Exeed заключили стратегическое партнерство для разработки электрических и гибридных платформ

Jaguar Land Rover и Exeed заключили стратегическое партнерство для разработки электрических и гибридных платформ

Jaguar Land Rover (JLR), крупнейший в мире производитель автомобилей премиум-класса, заключил стратегическое партнерство с китайским автопроизводителем Chery, чтобы использовать две его платформы для производства собственных автомобилей.

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