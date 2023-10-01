Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наследство Пригожина: «Вагнер» делят между Минобороны, Росгвардией и Лукашенко

Наследство Пригожина: «Вагнер» делят между Минобороны, Росгвардией и Лукашенко

Путин обсудил будущее добровольцев с Евкуровым и экс-командиром ЧВК Сергей Аксенов Фото: AP/TAСС Ответ на вопрос о том, когда бойцы группы «Вагнер» вернутся в зону СВО, знают в Минобороны РФ, заявил 29 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
&quot; и по камешку, по кирпичику  растащили родительский  дом&quot;.Примерно также  и с Вагнером случилось.Убили  его на радость врагам России.
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1 д.
ВС
Василий Садайло
Возглавить должен Медведев Д. А. отчаянный рубака ужо он покажет всем недругам &quot;кузькину мать&quot;.
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1 д.
Геннадий Свешников
Наследство,может быть и угрюмым❗Вагнер,только-Браво👍❗
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22 час.

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