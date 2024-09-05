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Рогов: российские военные продолжают продвижение к западным границам ДНР

Рогов: российские военные продолжают продвижение к западным границам ДНР

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, сообщил, что российские войска продолжают продвигаться к западным границам Донецкой Народной Республики (ДНР).

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